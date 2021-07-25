شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يرجئ انطلاق الانتخابات التشريعية والرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الصومالية محمد إبراهيم معلمو بأن بلاده أرجأت بدء الدورة الانتخابية لمجلس الشيوخ والانتخابات الرئاسية، والتي كان مقررًا لها اليوم الأحد، دون أن يوضح التفاصيل.

وذكر موقع (أفريكا نيوز) الإخباري أنه كان من المقرر أن تبدأ الدولة الواقعة في القرن الإفريقي دورة انتخابية طويلة، حيث كانت ستبدأ بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وتنتهي في 10 أكتوبر بالانتخابات الرئاسية.

وصرحت مصادر رسمية صومالية لوكالة (فرانس برس) بأن بدء الانتخابات قد تأجل وسط أزمة سياسية هزت البلاد منذ شهور، لافتة إلى أن الأقاليم الاتحادية لم تقدم قائمة المرشحين الذين سيشاركون في الاقتراع في موعدها، ولا تشكيل لجان محلية للإدلاء بالأصوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، في تصريح مقتضب لفرانس برس اليوم، "إن الانتخابات تأجلت، ولكن العملية ستستمر".

وأشار الموقع الإخباري إلى أنه وفقا للنظام الانتخابي المعقد في الصومال، يقوم مندوبون خاصون من عدد لا يحصى من العشائر والعشائر الفرعية في كل إقليم من أقاليم البلاد الخمسة باختيار نواب البرلمان، الذين يختارون بدورهم الرئيس.

يذكر أن مقاتلي حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، والتي تسعى للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وتهاجم بشكل متكرر أهدافا حكومية وأمنية ومدنية، كانت قد هددت الأسبوع الماضي السياسيين من المشاركة في الانتخابات.