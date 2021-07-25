شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «توكلنا» بشأن الحالات الصحية المعروضة على منصته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر تطبيق “توكلنا”، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن الحالات الصحية التي يتم عرضها بواسطة المنصة.
وأكد” توكلنا” في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن المنصة تستقبل البيانات الصحية للأفراد من وزارة الصحة بشكل آلي وبدون تدخل بشري، ومن ثم يتم عكسها على حالة الفرد عبر التطبيق.
وذكر أنه وفقًا لهذه البيانات المستقبلة تتغير الحالة الصحية، مطالباً المستفيدين بالتواصل مع وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بالحالة الصحية على التطبيق.
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