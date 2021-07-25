شكرا لقرائتكم خبر عن «حادث مروع».. عمود إنارة يهشم سيارة مسرعة على طريق الملك فهد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول وقوع حادث اصطدام مركبة بأحد أعمدة الإنارة في حائل، بعد انحراف السائق بالمركبة أثناء السير.
وقال مغردون إن الحادث وقع على طريق الملك فهد، ولم يسفر عن أي إصابات لركاب السيارة.
وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض استهتار السائق وممارسته التفحيط في الطريق العام، أكد آخرون محاولته تفادي بعض الحفر على الطريق ما تسبب في انحراف المركبة واصطدامها.
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