شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء وسلب بالقوة.. الإطاحة بعصابة سرقة عملاء البنوك بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبلغت قيمة الأموال المسلوبة (370,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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