شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقع مخالف لتصنيع الخمور وإتلاف 22 برميلاً بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بمشاركة الجهات الأمنية موقعات مخالفاً لتصنيع الخمور بحي مريخ. وقالت أمانة محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه تم ضبط الموقع المخالف بمشاركة الجهات الأمنية وإتلاف 22 برميلاً”. كما نشرت أمانة محافظة جدة صورة للموقع بعد مداهمته وضبط 22 برميلاً من الخمور وإتلافها.

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