السعودية تعلن موعد عودة معتمري الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لموقع "العربية" بأن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة تستعد لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بدءا من غرة شهر محرم.

© REUTERS / Saudi Ministry of Media

وتأتي عودة معتمري الخارج مع اشتراط التحصين، ووفقا لمعايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة القادمين من الخارج.

وشدد العميري على وجود أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

وأوضح المسؤول السعودي أن "جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية".

ويمكن لمن يرغب في أداء العمرة شراء برنامج كامل من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة، من خلال المنصات الإلكترونية، كما تم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وتم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.

ويوم الجمعة الماضي، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

وكان العام الماضي قد شهد موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي وباء كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج قرابة 10 آلاف حاج من داخل المملكة فقط مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، قدموا من أرجاء العالم، في عام 2019.