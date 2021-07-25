لماذا تخفض أبوظبي رسوم بدء الأعمال التجارية إلى 272 دولارا أمريكيا؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Marwan Naamani

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الأحد، أكد فيها أن القرار الجديد يخفض رسوم بدء الأعمال التجارية لتصل إلى 1000 درهم فقط (نحو 272 دولارا أمريكيا).

وذكر البيان أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود مستمرة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص في أبوظبي.

ولفت إلى أن القرار شمل خفض رسوم تأسيس الأعمال في أبوظبي بنسبة تصل إلى 94 في المئة مقارنة بالرسوم الموجودة حاليا.

وتأتي هذه الخطوة، التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن الرسوم الجديدة بعد التخفيض ستشمل 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية.

كما يشمل ذلك رسوم الجهات الحكومية في أبوظبي، حيث تم تخفيض تكاليف تجديد الرخصة التجارية لأصحاب الأعمال الحاليين مع مواصلة الالتزام بتطبيق الرسوم الاتحادية بشأن تأسيس الأعمال وتجديدها.

ولفت المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى أن الإجراءات الجديدة هدفها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي.

كما يهدف ذلك إلى إرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على الابتكار، بحسب البيان الذي أكد أنه سيتم تطبيقها ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز الجاري.