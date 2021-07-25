وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان... "ذاكرة الرياض"

دبي - محمود عبدالرازق - ونعى فهد الثنيان، والده الشيخ ثنيان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا أنه سيصلى عليه، عصر اليوم، في جامع الملك خالد بأم الحمام وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العمارية.

​واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الشيخ ثنيان "ذاكرة الرياض وتراثها القديم، بذاكرته الممشوقة الصافية، والمعلومات الأصيلة، التي لا تكاد توجد إلّا في مخزون ذكرياته".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الشيخ الثنيان، عاش وثيق الصِلة بالشؤون الأسريّة للأميرة حصة بنت أحمد السديري، وأبنائها الملك فهد وأشقائه الستّة (بمن فيهم الملك سلمان) وشقيقاتهم الأربع، وأخيهم من الأم عبد الله ابن عمّهم محمد بن عبد الرحمن.

​وأكدت على أن الشيخ ثنيان يعد أحد مصادر المعلومات عن نشأتهم جميعًا، وبخاصة الأمير نايف، وأماكن ولادتهم ودراستهم ومناقبهم وبرنامج حياتهم اليوميّة ومحيطهم ومرافقيهم.

وسبق وزار الملك سلمان بيت الشيخ ثنيان في 2016، والتقاه للاطمئنان على صحته.