اخبار الخليج

توجيه جديد من السيسي بشأن الاستثمارات العامة

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / HANDOUT

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن التوجيه الرئاسي يسهم في تعزيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية.

ويأتي التوجيه الرئاسي، الذي أصدره السيسي في إطار خطة الدولة المصرية "رؤية مصر 2023" التي تهدف إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه بالحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وخلال الاجتماع تم مراجعة الآداء المالي للدولة خلال العام المالي (2020/2021).

وقال وزير المال المصري محمد معيط، إن إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي (2021/ 2022) يتجاوز 358 مليار جنيه مصري.

وأشار الوزير المصري إلى أن السبب في زيادة الاستثمارات العامة هو مساهمة الخزانة العامة للدولة بزيادة تقدر بنحو 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

© Sputnik

مدينة الدواء المصرية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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