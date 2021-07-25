تعيين أول سفير لإسرائيل لدى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لابيد في تغريدة على "تويتر"، اليوم: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أمير حايك، الغني بالخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لتثبيت العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وتابع قائلا: "بعد افتتاح السفارة، حان الوقت لتعيين أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حظا سعيدا أمير".

كما توجه لابيد بالشكر إلى إيتان نائيه، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، قائلا إنه "عمل بلا كلل خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات بين البلدين وإنشاء السفارة الإسرائيلية في الإمارات".

وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

كما افتتحت الإمارات في يوليو/تموز الجاري، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، وذلك في احتفال رسمي.

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع في واشنطن.