شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في «الأرصاد» يكشف سبب تفاوت درجة الحرارة من مكان لأخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، سبب تغير درجات الحرارة من مكان لمكان في نفس المنطقة.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية “، إن السبب في اختلاف وتفاوت درجات الحرارة هي العوامل المحيطة ، حيث تؤثر في درجات الحرارة سواء بالزيادة أو النقصان.

وأشار إلى أن درجة الحرارة تقل حال مرور الشخص بمنطقة بها أشجار أو بها ظل ، عكس الأماكن التي توجد بها أشعة شمس مباشرة.

وحول الحالة الجوية التي شهدتها منطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، أبان أنها من النوادر، وتحتاج إلى دراسة مناخية.

وأكد” العقيل” أنه سبق وأن سقطت الأمطار في فصل الصيف على منطقة الرياض، لكن ليس بهذه الكميات الكبيرة، وهذه تغيرات مناخية غير طبيعية.

وعبر عن استغرابه من مشاهدة جريان السيول في قرى مناطق الرياض وهطول أمطار غزيرة على العاصمة في فصل الصيف.

وأبان أن أمس شهدت مناطق الرياض والطائف وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة هطول أمطار غزيرة.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات المناخية غير الطبيعية تحدث على مستوى العالم، وذلك استنادا على حالة الطقس في الأعوام السابقة.