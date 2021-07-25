الأمم المتحدة: أكثر من مليوني طفل دون الخامسة في اليمن يعانون من سوء تغذية حاد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وقالت منظمة الصحة العالمية على حساب بعثتها في اليمن، عبر تويتر، إن "‏سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في ‎اليمن متسببا بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة".

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وأضاف: "من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021".

وأشارت إلى "إنقاذ 8525 طفلاً من سوء التغذية بين يناير/ كانون الثاني، ويونيو /حزيران 2021".

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.