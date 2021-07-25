شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأحد، حيث تصدرت النعيرية القائمة بواقع 4ْ9.6 درجة.

وجاء ترتيب المدن كالتالي:

– النعيرية 4ْ9.6 (محطة أتوماتيكية).

– القيصومة 4ْ8.

-حفر الباطن 4ْ8.

– القصيم 4ْ6 .

– رفحاء 4ْ6 .

– الأحساء 4ْ4.

– الدمام 4ْ4.

وكان الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، قد توقع أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم الأحد، بشكل محسوس في كل مناطق المملكة عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة قد تتراجع قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد المناطق حراً ستكون في الشرق، ثم الوسط، ثم المدينة المنورة.

وأوضح أن درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في المملكة سجلتها أبها بـ17.5 درجة مئوية تليها خميس مشيط ثم طريف، فيما سجلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس في القيصومة بـ47 درجة تليها الأحساء.