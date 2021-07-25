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شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح خطوات تجديد جواز السفر عبر المنصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منصة أبشر، اليوم الأحد، خطوات تجديد جواز السفر بغض النظر عن الفترة المتبقية في صلاحية جواز السفر.
وذكرت المنصة أنه يمكن تجديد جواز السفر في أي وقت عبر الحساب الشخصي للأفراد في المنصة.
وأضافت أبشر أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال:
– الذهاب لتبويب خدماتي.
– ثم اختيار خدمات.
– اختيار الجوازات.
– اختيار تجديد جواز السفر.
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