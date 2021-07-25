لبناني يحلم بدخول موسوعة غينيس بـ"رسم أكبر علم لبلاده"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم الأحد، بأن الرسام اللبناني، جيوفاني باسيل ( 24 عاما)، ينوي دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال رسمه علم بلاده "بالطبشور"، على مساحة 200 متر مربع، وسط العاصمة، بيروت.

وذكر باسيل أن فكرة رسم علم بلاده راودته، صدفة، بعد اطلاعه على الرقم القياسي الذي حققه مواطن من أوروغواي، سبق ورسم علم بلاده بـ"الطبشور" على مساحة 168 مترا مربعا، وهو رقم يريد الرسام اللبناني اجتيازه برسم علم لبنان على مساحة 200 متر مربع.

من المتوقع أن ينهي مهمته تلك، يوم الأحد، حيث يفترض استخدام ثلاثة آلاف طبشورة من الألوان الثلاثة، الأحمر والأبيض والأخضر، وهي الألوان التي يشكلها علم لبنان، مستشهدا بالشروط المطلوبة لدخوله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأشارت القناة الفرنسية في تقريرها المطول إلى أن الرسام اللبناني أراد أن يوجه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها بلاده.

ويرغب الرسام اللبناني بإهداء رسمه لعلم بلاده ومحاولة دخوله موسوعة "غينيس" إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك قبل أقل من أسبوعين على مرور الذكرى السنوية الأولى لهذا الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.