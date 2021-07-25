أمريكا تتبرع للمغرب بأكثر من 300 ألف جرعة لقاح "فريد من نوعه"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن التبرع الأمريكي باللقاح جاء من خلال برنامج "كوفاكس"، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

© AFP 2021 / Bertrand GUAY

وأوضحت الصحيفة أن هذا اللقاح فريد من نوعه، وهو من إنتاج شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، كما أنه لا يتطلب سوى حقنة واحدة للتلقيح الكامل، ما يعني حماية أكثر من 300 ألف مغربي بهذا اللقاح.

وأشاد لورانس راندولف، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الرباط، بجهود المغرب في إدارة حملة تلقيح ناجحة للغاية، مؤكدا حرص بلاده على دعم هذه الحملة، من خلال تسليم لقاحات "جونسون آند جونسون".

وشدد لورانس على أن الولايات المتحدة والمغرب، تقفا جنبا إلى جنب مع مختلف الشركاء في جميع أنحاء العالم، وتبذلا كل ما بوسعنا لحماية شعبيهما، وبالأخص الفئات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية.

وفي وقت سابق، تسلمت المملكة المغربية، يوم الجمعة الماضي، مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وأكدت مصادر مطلعة أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية محملة بمليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

وفور وصل الشحنة تم توزيعها على 3 شاحنات تابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ليتم تخزينها بعد ذلك في مقر الوكالة المستقلة للتبريد في مدينة الدار البيضاء، لحين توزيعها على مراكز التطعيم في أنحاء المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت، في الثلث الأول من يوليو/ تموز الجاري، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاحها شهريا، باستثمارات حجمها 500 مليون دولار "لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة"، حسب تعبير بيان صادر عنها.