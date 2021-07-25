هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا في الضفة الغربية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة السابعة في تقرير لها، مساء اليوم الأحد، أن مقاتلة إسرائيلية من نوع "أباتشي" هبطت في منطقة مفتوحة جنوب نابلس، دون أن تتسبب تلك الواقعة بأي إصابات في الأرواح.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقاتلة الإسرائيلية "أباتشي" هبطت اضطراريا في منطقة مفتوحة تقع بالقرب من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراض فلسطينية جنوبي نابلس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها هبطت نتيجة لخلل فني، أثناء مهمة تدريبية اعتيادية.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن الهبوط الاضطراري للمقاتلة الإسرائيلية لم يسفر عن إصابات بشرية، وذلك بالتوازي مع هروع طاقم فني يتبع سلاح الجو الإسرائيلي إلى مكان الهبوط، بهدف معاينة الخلل الفني الذي أصاب الطائرة، في وقت تجمّع المستوطنون حول الطائرة لمشاهدتها عن قرب.