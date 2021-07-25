لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز من أراضيه

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AZIZ TAHER

وكان لبنان قد طلب، الخميس الماضي، من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما شهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، قصفا متبادلا، إذ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه مواقع إسرائيلية.

فيما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الطرفين، إلى تجنب التصعيد.