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لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز من أراضيه

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AZIZ TAHER

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا".

وكان لبنان قد طلب، الخميس الماضي، من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما شهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، قصفا متبادلا، إذ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه مواقع إسرائيلية.

فيما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الطرفين، إلى تجنب التصعيد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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