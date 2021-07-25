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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلن الديوان الملكي اليوم ، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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