الأمم المتحدة: 2.25 مليون طفل دون الخامسة في اليمن يعانون من سوء تغذية حاد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت منظمة الصحة العالمية على حساب بعثتها في اليمن، عبر تويتر، أن "‏سوء التغذية الحاد يبلغ مستويات قياسية في ‎اليمن متسببا بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة".

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وأضافت: "من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال عام 2021".

وأشارت إلى "إنقاذ 8525 طفلاً من سوء التغذية بين [كانون الثاني] يناير و[حزيران] يونيو 2021".

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.