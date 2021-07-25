شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق بعد غد بتقنيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني ( MY IAU ) وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة كما تستقبل الطلبات أيضاً عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ من بعد غدٍ حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، وحث الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف ( IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

ولفت الانتباه إلى أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول, متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.