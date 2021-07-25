شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء رسمي بحق قائد مركبة تعمد عبور سيول وادي جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت إمارة منطقة جازان اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قائد المركبة الذي ظهر في فيديو يقتحم سيل وادي جازان ثم علق وسط السيل. وقالت الإمارة عبر تغريدة على حسابها بتويتر: “بتوجيهات سمو أمير منطقة جازان اتخذت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور إجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان ومن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.” يذكر أن منطقة جازان شهدت خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.

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