عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية أنه تم اكتشاف 23 حالة إصابة بحمى الضنك في منطقة "خيبر" بإقليم "خيبر-باختونخوا" الباكستاني



مما أثار قلقا لدى وزارة الصحة، وقال مسؤول الصحة بالمنطقة، أيوب إفريدي إنهم جمعوا عينات لـ56 شخصا، للاختبار وأظهرت نتائج اختبار 23 منها أنها حمى الضنك.

وأضاف "لقد جمعنا المزيد من عينات الدم للاختبار.. وبدأنا عمليات رش في المنطقة وتم توفير أدوية مجانية لجميع المرضى"، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتخذ السكان المحليون إجراءات احترازية.

وأرسلت وزارة الصحة فريقا من الأطباء إلى المنطقة المتضررة والذي أجرى فحصا على المرضى وقدم لهم الأدوية.