عدة أسباب للشعور بالنعاس خلال فترة النهار.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يشعر البعض بالنعاس والرغبة في النوم خلال فترة النهار، مما يؤثر على قدرات التركيز خلال العمل أو الدراسة، وقد يرجع هذا الشعور الى العديد من العوامل، فالبعض قد يعاني من اضطرابات النوم، أو يكون نتيجة الإجهاد والقلق الزائد، لكنه في النهاية قد يؤثر على يوم الفرد وحالته المزاجية.



وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فهناك عدة أسباب للشعور بالنعاس خلال فترة النهار:

فرط النوم

عرض يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس الشديد والنعاس في الصباح وطوال اليوم، نتيجة وجود بعض المشاكل في الدماغ، وهو أكثر الأعضاء الأساسية التي ستتحكم في وظيفة نومك.

متلازمة تململ الساق

متلازمة تململ الساق عبارة عن اضطراب يحدث عندما تشعر بألم بالساق يؤدي إلى تحريك ساقك بشكل متكرر، وتحدث هذه المتلازمة بسبب انخفاض مستويات الناقل العصبي المسمى الدوبامين في جسمك، لذا لابد من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الحديد وفيتامين ب 12.

انقطاع النفس النومي

هو أحد اضطرابات النوم التي تحدث عندما تتوقف عن التنفس عند النوم في الليل، ويحدث ذلك لأن دماغك يفشل في إرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم في التنفس، وقد يؤدى ذلك إلى الشعور بالنعاس الشديد في الصباح ، والصداع، وصعوبة التركيز طوال اليوم، ونقص الأكسجين الذي سيجعلك تستيقظ عدة مرات في اليوم، لذا لابد من استشارة طبيبك.

تنفس الفم والشخير

قد يكون أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تشعر بالنعاس الشديد في الصباح، لأن الشخير والتنفس من الفم سيجعلك غير قادر على الحصول على الأكسجين المناسب لتشعر بالاسترخاء، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم.

الأرق

هو السبب الأكثر شيوعًا لشعورك بالنعاس الشديد في الصباح وأيضا الشعور بالإرهاق طوال اليوم، وهناك عدة طرق يجب عليك القيام بها في حياتك اليومية لعلاج الأرق مثل ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والنظام الغذائي الصحي وتقليل استهلاك الكافيين.