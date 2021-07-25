شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف يوقف مرض الزهايمر لدى الفئران.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح علماء في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران في اكتشاف يحتمل أن يكون رائداً في علاج مرض الزهايمر. ووجد باحثون من كامبريدج وLeeds، علاجاً لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه. ويقولون، حسب موقع روسيا اليوم، إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدم السن.



وعلى الرغم من أن البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها لدى البشر، حيث أن الجزيئات الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض. ونظرت الدراسة، التي خضعت للمراجعة ونشرت في مجلة Molecular Psychiatry، في التغيرات المصفوفة خارج الخلية للدماغ والتي أدت إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.