شيخ الأزهر يعلق على الفيضانات التي تجتاح العالم وارتفاع درجات الحرارة بصورة قياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الطيب في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، إن ما تشهده بعض دول العالم من فيضانات، أودت بحياة المئات وتشريد آخرين، وارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بصورة قياسية، مؤشر خطير.

​وأوضح بقوله إن تلك الظواهر تدق ناقوس الخطر، وأكد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخي.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تلتفت دول العالم من أجل حماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.

يشار إلى أن عدة مناطق على مستوى العالم تعرضت أخيرا لأحوال طقس سيئة، حيث اجتاحت الفيضانات الصين وغرب أوروبا وهبت موجات حارة على أمريكا الشمالية، ما زاد من المخاوف حيال تأثير تغير المناخ.‏