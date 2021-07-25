ترامب يطلق اسم "محمد" على زعيم طالبان... بعدما نسي اسمه

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن ترامب ألقى خطابا أمام أنصاره، تطرق فيه إلى ملف أفغانستان وحركة طالبان، مستذكرا مكالمة هاتفية مزعومة بينه وزعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، لكنه لم يستطع أن يتذكر اسم هذا الزعيم، فقال: "لنطلق عليه محمد".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته (2017-2021) تحدث مع حركة طالبان، وخاصة مع زعيمها الذي لم يتذكر اسمه، فأطلق عليه اسم محمد، والذي شدد معه على أن بلاده ستنسحب من أفغانستان، لكنها ستعود وبشكل أقوى مما سبق، واصفا إياه (هبة الله أخوند زاده) بأنه "شخص فظ".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرر سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مع تقليص عدد القوات الأمريكية في كل بلد منهما إلى 2500 فقط، وذلك في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.