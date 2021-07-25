شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: سلمنا دمشق 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تسليم الجهات السورية كمية من اللقاح الروسى"سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد ـــ 19).

وأضافت الوزارة - في تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "جرت في مطار دمشق الدولي مراسم تسليم 250 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي، ومليون اختبار للتشخيص المختبري لعدوى فيروس كورونا، إلى الجانب السوري"، مؤكدة أنه أثناء عملية التسليم، تمت مراعاة جميع المتطلبات الإلزامية لنقل وتخزين اللقاحات واختبارات تفاعل البوليميراز المُتسلسل، باستخدام حاويات حرارية خاصة وتم نقل الشحنة على متن طائرة من طراز "Il-76" تابعة لقسم النقل في القوات الجوية الروسية.

ونوهت الإدارة العسكرية الروسية إلى أن تسليم ونقل اللقاح واختبارات PCR، تم في إطار رحلة عمل الوفد الروسي المُشترك إلى سوريا، والتي تجري في الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجاري، وفقا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترأس الوفد الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، والذي يترأس أيضا مكتب التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا.

ويضم الوفد الروسي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فيدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.

وكجزء من المخطط، تم تسليم أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين، بواسطة طائرات النقل الجوي العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية

وسلم ميزينتسيف، شهادات اللقاح واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسن مخلوف، قائلا: "قرار إرسال مليون فحص لتشخيص فيروس كورونا و 250 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي إلى سوريا كمساعدات إنسانية ذات أولوية، اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبادرة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وسيتم تنظيم عمليات التسليم هذه على أساس منتظم".

وتم التوقيع على اتفاقية نقل اللقاح واختبارات PCR من قبل ممثلين عن المديرية الطبية العسكرية الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية ووزارة الصحة السورية.