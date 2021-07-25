إعلام: إطلاق نار إسرائيلية في الجنوب اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "المنار"، صباح اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة جبل السدانة، وهي المنطقة التي تقع جنوبي بلدة شبعا في الجنوب اللبناني.

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وأكد مراسل قناة المنار أن طائرتي تجسس للجيش الإسرائيلي تحلقان، بشكل متواصل، في أجواء ‎مزارع شبعا وقرى ‎العرقوب والجنوب اللبناني، مشيرا إلى

أن الجيش نفسه أطلق، أمس السبت، القنابل المضيئة في أجواء قرية ‎الغجر، وهي القنابل التي سقطت في الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، أمس الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 7 خروقات جوية جديدة، الخميس، وتخلل هذه الخروقات الإسرائيلية تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني، وكذلك الشمال وجبيل.

وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه منذ الساعة 1,03 وحتى الساعة 1,08، تم تسجيل 4 خروقات جوية إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق البحر المتوسط، غرب العاصمة اللبنانية، بيروت، باتجاه مناطق الشمال وصولا حتى مدينة جبيل.

وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

وطلب لبنان من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأفاد موقع الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، بأن الرئيس ميشال عون "طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية".