تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين ردا على مقتل اثنين من جنودها في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أن هذه العملية تأتي "في إطار الرد على استشهاد جنديين شمالي سوريا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل اثنين من جنودها، وإصابة 2 آخرين، بهجوم على مركبة عسكرية شمالي سوريا.

​وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، السبت: "لقي جنديان مصرعهما وأصيب آخران بهجوم على مركبة عسكرية بمنطقة درع الفرات في سوريا".

وأضافت أنه "تم قصف مواقع الإرهابيين عقب الهجوم على المركبة العسكرية التركية".

وقد تزايدت الهجمات في الآونة الأخيرة في الشمال السوري، وغالبا ما تتهم أنقرة الوحدات الكردية المسلحة بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية في شمالي سوريا التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.