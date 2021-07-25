عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو 

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، صباح اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم ودخولهم المسجد الأقصى، وخلال تجولهم في باحاته، حيث نقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن 119 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترة الصباحية.

وذكرت الوكالة أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، دون أي قيود، وأدائهم للصلوات التلمودية العلنية خاصة في منطقة باب الرحمة.

وفي المقابل، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودها على دخول المصلين من أهل مدينة القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، بل احتجزت هوياتهم الشخصية عند بوابات المسجد الخارجية.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إلى تعرض المسجد الأقصى إلى سلسلة اقتحامات وانتهاكات يومية من المستوطنين، يتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال، وذلك كله بدعوى إفساح المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم وأداء صلواتهم، دون أي قيود.