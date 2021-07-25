ميزة جديدة في تحديث "أي أو إس 15" لهواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة "أبل" الأمريكية الاعتماد على تقنيات صور ذكية جديدة في تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 15" بهواتف "آيفون".



وكشفت تقارير صحفية أن أبل طورت نظم التعلم الآلي، لتقديم التعرف على الأشخاص بشكل محسّن بشكل ملحوظ في "آي أو إس 15" لهواتف "آيفون"، بما في ذلك في المواقف التي لا يكون فيها الوجه مرئيًا بوضوح.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "أبل" تقدم تقنيات "التعرف المحسن للأفراد" كميزة جديدة في إصدار iOS 15 من تطبيق الصور.

فيما يكشف منشور مدونة جديد على موقع التعلم الآلي من أبل أن تطبيق الصور يمكنه تحديد الأشخاص في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك ما إذا كانت وجوههم غير واضحة للكاميرا.

وتستخدم أبل طريقة مطابقة الوجوه والأجسام العلوية لأشخاص محددين في الصور، خاصة إذا ما تم حجب الوجوه أو ببساطة غير مرئية إذا كان الشخص ينظر بعيدًا عن الكاميرا.

فيما كشف خبير التقنية "مارك جورمان"، في تقرير لوكالة بلومبرج، أن من أبرز الميزات التي يتوقع طرحها في هاتف آيفون 13، شريحة A15 أسرع، ونتوء أصغر للشاشة، وشاشة جديدة لإطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى خاصية شهيرة توفرت في ساعة أبل الذكية، هي وضع التشغيل الدائم للشاشة على غرار Apple Watch.

وسيعزز من تميز هذه الخاصية طرح الهاتف بشاشة OLED، وهي الشاشة التي اشتهرت بها هواتف آيفون على مدار سنوات.

وسبق أن ظهر تسريب جديد كشف ميزة يتمتع بها آيفون 13 برو المرتقب، ووفق البيانات لم تطرح شركة أبل المصنعة هذه الخاصية في هواتفها من قبل.

وحسب تسريب الخبير التقني "ديلان دي كي تي"، سيبقى الماسح الضوئي LiDAR حصريًا لآيفون 13 برو، ما يعني أن المستشعر لن يكون متاحًا في الطرازات الأقل تكلفة.

وتطبيق LiDAR تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء تسمح بالتقاط الصور بدقة متناهية، ويتم عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة.

وكشف مقطع فيديو لخبير بالتقنيات والناشط على موقع يوتيوب Weinbach، عن تفاصيل جديدة حول آيفون 13 المرتقب.

ونقل موقع "ناين تو فايف ماك" المتخصص بأخبار أجهزة أبل مقطع الفيديو، الذي كشف عن أن آيفون 13، سيحتوي على مجموعة أقوى من المغناطيس في الخلف بتقنية MagSafe.

ويوضح الفيديو أن هذه التقنية توفر إمكانية الشحن اللاسلكي لأجهزة ذكية أخرى مثل سماعات "إير بودز".