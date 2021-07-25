السلطات العراقية تحبط سلسلة هجمات إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "وكالة الاستخبارات أطاحت شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في ​بغداد​ ومحافظات أخرى بما يسمى (غزوة العيد)".

وأشارت إلى أنه في إطار تعقب العصابات الإرهابية، بعد الهجوم الدامي في سوق الوحيلات ببغداد، "نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار".

وأكدت أن الشبكتين مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر، الذي أوقع 35 قتيلاً و60 جريحا، لافتةً إلى "أنها كانت تسعى لاستمرار ​التفجيرات الإرهابية​ في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات". وأوضحت الخلية، أنه بعد إحباط مخططاتهم، "سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل". ونشرت خلية الإعلام الأمني صور ثلاثة أشخاص قالت إنهم من بين عناصر الشبكتين.