الصحة الأردنية: إقبال بين من تقل أعمارهم عن 18 عاما على لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "عمون" عن مصدر في الوزارة أن الأطفال يحضرون إلى المراكز بصحبة أولياء أمورهم.

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وبيّن المصدر أن ولي الأمر يقوم بالتوقيع على موافقة خطية قبل منح الطفل جرعة اللقاح.

وشرعت وزارة الصحة اليوم في فتح مراكز التطعيم بدون موعد مسبق للفئة العمرية التي تتجاوز 12 عاما.

وذكر وزير الصحة فراس الهواري أن التطعيم سيكون اختياريا لهذه الفئة ولكن بشرط موافقة ولي الأمر على حصول من تقل أعمارهم عن 18 عاما على اللقاح.

وأوضح الوزير أنه جرى تخصيص لقاح "فايزر" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وبين الوزير أن تطعيمات الأطفال الدورية لا تتعارض مع تطعيمات كورونا، مشيرا إلى أنه جرى إعداد برامج لترك فاصل زمني بين التطعيمات.