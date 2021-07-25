شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثق ارتكابه مخالفات مرورية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة ارتكابه عدداً من المخالفات المرورية.
وأوضحت الإدارة أن المخالفات المرورية التي تورط فيها المتهم تمثلت في مخالفة تنظيمات السير، وتجاوز السرعة المحددة، وسير المركبة بلا لوحات.
وأشارت إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.
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