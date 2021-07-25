«المصلح» يوضح حكم إعلان أسماء الموتى في المسجد لحضور الجنازة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم إعلان أسماء الموتى في المساجد لحضور الجنازة. وقال المصلح خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن المساجد لم تُبن لإعلان أسماء الموتى وليست محلاً لهذا الأمر. وأوضح المصلح، أن إعلان أسماء الموتى لا بأس به في أماكن الأخبار المُخصصة لذلك، بغرض الحرص على كثرة حضور الجنازة، وكذلك لقضاء ما له وما عليه من ديون.

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