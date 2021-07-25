شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس المدينة وينبع خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – لهذا اليوم, تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها, نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى السادسة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس المدينة وينبع خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.