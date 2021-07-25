شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية مطلع العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستبدأ بالتعاون مع البنك المركزي السعودي في تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة “مساند”، مشيرة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعمل على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وعديدا من المنافع لصاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.