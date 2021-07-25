رئيس وزراء العراق: زيارتى لواشنطن لترسيخ العلاقات على أسس الاحترام المتبادل

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تأتى فى إطار جهود ترسيخ العلاقات الوثيقة مع واشنطن مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف الكاظمي ، في بيان قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية ، أن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية.

ويتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.