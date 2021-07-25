شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المتوقع اليوم حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، التي تشهد مناسك الحج للعام الهجري 1442.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية، أن يستمر اليوم الاحد هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة. واجزاء من منطقتي الجوف وحائل والاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 15:22 والمد الثاني عند 01:34 والجزر الأول عند الساعة08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:07 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الاول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:01 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الأحد شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.