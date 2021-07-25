"تكنو" تطلق هاتفها الجديد «فانتوم إكس»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت «تكنو» عن هاتفها الجديد «فانتوم إكس»، بمواصفات فريدة في تحديث لهاتفها «فانتوم 9» الذي أطلقته عم 2019، لكن بتصميم استثنائي ثوري، مدموج بسهولة الاستخدام والأناقة الكاملة، مع شاشة ثلاثية الأبعاد.



ويقدم الهاتف ابتكارات متنوعة بارزة ومتعددة الاستخدامات، ما يجعل الابتكار حقيقة متوفرة لمحبي التصوير وخبراء الفيديو، من خلال خصائص رائعة ومميزة. ويأتي الجهاز الجديد مع شاشة من نوع IPS LCD، ذات حواف منحنية، مقاسها 6.7 بوصات، مزوّدة بمنفذ مزدوج وبدقة 1080 × 2340 بكسل ويتميّز بكاميرا أمامية مزدوجة العدسة، إضافة إلى كاميرا رئيسة 48 ميغا بكسل، وأخرى بدقة 8 ميغا بكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة، مرتبة بشكل عمودي، تكون العدسة الأولى هي الأساسية، بدقة 50 ميغا بكسل.