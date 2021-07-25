200 مليون تقييم زائف لمنتجات أمازون في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية «أمازون» أنه تم حذف أكثر من 200 مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعها حول العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.



وقالت الشركة إنها تتخذ أيضاً إجراءً قانونياً ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية. ومنذ 2018، أقامت «أمازون» 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها. وأفادت «أمازون» بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية وتقول الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنوياً عالمياً على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا النوع من النشاط ومنعه.

يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا التي أسسها جيف بيزوس ليست الشركة الوحيدة التي تتخذ إجراءات صارمة بحق التقييمات الزائفة، فالمواقع الإلكترونية المتخصصة في حجز السفريات، على سبيل المثال، كان لديها مشكلات مع التقييمات الكاذبة للفنادق. غير أن الدعاوى المدنية ضد الوكالات التي نشرت تقييمات كاذبة يمكن أن تكون صعبة نظراً لأنها غالباً ما تعمل من الخارج.