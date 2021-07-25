شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحفناوي يمنح العرب أول ذهبية في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الدورة.



وسجل الحفناوي 3 دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب، بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي كيران سميث الذي سجل 3 دقائق و43.94 ثانية.

وكان السباح التونسي البالغ عمره 18 عاما الأبطأ بين المتأهلين إلى النهائي، وبدأ السباق في الحارة الأخيرة، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وتفوق على الأسترالي جاك ماكلوجلين، لينتزع الذهبية.

وهذه هي الذهبية الخامسة لتونس في تاريخها في الأولمبياد، لكنها الثالثة في السباحة وكان الحفناوي مذهولا بعد الأداء الذي قدمه.

وقال: "لا أصدق. إنه حلم وأصبح حقيقة. هذا رائع. كان سباقي الأفضل على الإطلاق".

ومنحت يوي أوهاشي بلادها اليابان ذهبية غير متوقعة في سباق 400 متر فردي متنوع للسيدات، الأحد.

ولم تكن هناك جماهير لتشجيع أوهاشي لكن زملاءها في الفريق والمسؤولين اليابانيين احتفلوا بعد الأداء المذهل لتحقق الذهبية بزمن 4 دقائق و32.08 ثانية.

ونالت الأمريكية إيما ويانت الفضية بزمن 4 دقائق و32.76 ثانية فيما ذهبت البرونزية إلى مواطنتها هالي فليكينجر بزمن 4 دقائق و34.90 ثانية.

واكتفت المجرية كاتينكا هوسو، حاملة اللقب والتي سيطرت على هذا السباق في السنوات الأخيرة، بالمركز الخامس.

وتقدمت أوهاشي على فليكينجر في مرحلة سباحة الصدر ودخلت المرحلة الأخيرة سباحة حرة وهي تتقدم بفارق 1.99 ثانية وهو ما ساعدها على الصمود أمام محاولات ويانت.

وحصد الأمريكي تشيس كاليش ذهبية سباق 400 متر متنوع متفوقا على مواطنه جاي ليذرلاند.

وبعد الفوز بفضية سباق 400 متر متنوع في أولمبياد ريو، نجح كاليش في التحسن وانتزع الذهبية بزمن 4 دقائق و9.42 ثانية، لتفرض أمريكا سيطرتها على أول مركزين بعدما حصل جاي ليذرلاند على الفضية وبفارق 0.86 ثانية. ونال الأسترالي بريندون سميث البرونزية.

وتصدر كاليش (27 عاما) السباق بعد السباحة ظهرا، حيث كان الفرنسي ليون مارشان في المركز الأول بعد مرحلة الفراشة.

وتنافس كاليش بقوة مع النيوزيلندي لويس كليربيرت خلال مرحلة سباحة الصدر، لكن منافسه تراجع بشدة في مرحلة السباحة الحرة واحتل المركز السابع في النهاية.

وكسرت سيدات أستراليا الزمن العالمي لسباق التتابع ٤ في 100 متر حرة, بعد تحقيق 3 دقائق و29.69 ثانية ليحرزن الذهبية, فيما نالت كندا الفضية وأمريكا الميدالية البرونزية.