مركز المصالحة الروسي: 32 عملية قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وأوضح كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 32 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي [المحظور في روسيا] في منطقة إدلب لخفض التصعيد، (بحسب بيانات الجانب السوري 26 حالة إطلاق نار)، من بينها 19 عملية قصف في محافظة إدلب و8 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة".

وأكد كوليت أن مركز المصالحة لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا.

وتابع المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج في محافظة حلب.