الشرطة الجزائرية تحبط تهريب 25 كيلوجرام من "حشيشة الكيف" نحو تونس

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة الجزائرية في ولاية تبسة شرق البلاد من إحباط تهريب 25 كيلوجراما من مخدر حشيشة الكيف نحو تونس.

ووفقا لقناة روسي اليوم الروسية، "شرطة تبسة تمكنت من حجز كمية قدرت بـ25 كيلوجراما من الكيف المعالج (حشيشة الكيف) تم ضبطها في منزل أحد أفراد شبكة إجرامية بعد توقيفه".

وأشارت المصادر للموقع إلى أن "التحقيق متواصل في القضية، كما أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحريات وتوقيف كل من له علاقة بالقضية".