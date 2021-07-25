شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وطالب البرلمان العربي في بيان له المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها وعلى رأسهم إيران.



وشدد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد ، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، كون أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .



وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.