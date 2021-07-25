عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Poco F3 GT.. شاومي تشعل سوق الهواتف الاقتصادية

الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365

تشعل شركة شاومي المنافسة في سوق الهواتف الذكية، عندما تطلق هاتفها الذكي Poco F3 GT، للبيع في 26 يوليو/تموز الجاري، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.



ويحظى الهاتف Poco F3 GT باهتمام كبير من عملاء الشركة الصينية حول العالم، بسبب مواصفاته وقدراته الفائقة.

في هذا التقرير نرصد أبرز مواصفات Poco F3 GT، والذي يأتي بأربع كاميرات، ويدعم الشحن السريع.

سعر Poco F3 GT

يصل سعر هاتف Poco F3 GT الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام نحو 360 دولارا، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتصل إلى 390 دولارا والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 415 دولارا.

وهذه الأسعار مناسبة لهاتف يعمل بأربع شبكات هي (2G - 3G - 4G - 5G).

وتصل سرعة الإنترنت في شبكات 3G إلى 42 ميجابايت، و4G تصل حتى 1.2 جيجابايت، و5G حتى 4.7 جيجابايت.

سعر Poco F3 GT في مصر

لم تحدد شركة شاومي الصينية حنى الآن موعد طرح الهاتفPoco F3 GT في مصر، ومن المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف في مصر بين 5600 و6500 جنيه.

مواصفات Poco F3 GT

يبلغ وزن هاتف Poco F3 GT نحو 205 جرامات، وطوله 161.9 مم وعرضه 76.9 مم، بينما يبلغ سمكه 8.3 مم.

أما نوع شريحة الهاتف Poco F3 GT فهي من نوع Nano SIM، وتحتوى على الشرائح (MicroSD + SIM2 + SIM1).

أما شاشة الهاتف فهي من نوع OLED وحجمها 6.57 بوصة، ودقتها (2400X1080 بكسل)، ودرجة سطوع 500 شمعة.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.

ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 11.

ويأتي الهاتف Poco F3 GT بأربعة كاميرات، رئيسية دقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

أما البطارية فهي من نوع ليثيوم بو، سعة 5065 ملي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع، بقوة 67 واط (يمكن شحن 100% من الهاتف في 42 دقيقة).

عيوب هاتف Poco F3 GT

وفقا للمعطيات المتوفرة عن هاتف شاومي Poco F3 GT، فهو لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD، كما أنه يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack.