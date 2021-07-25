عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة صادمة فى هاتف Galaxy Z Flip 3

الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365

كشف حساب "آيس يونيفرس" لتسريبات التكنولوجيا، أن شركة سامسونج تخلت عن ميزة الشحن السريع، ما يهدد تنافسية Galaxy Z Flip 3 أمام آيفون 13.



واكتفت شركة سامسونج في هاتفها الجديد Galaxy Z Flip 3 بسرعات شحن تصل إلى أقل من 25 وات،وفق التسريب.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه أن جهاز Galaxy Z Flip 3 المقبل والقابل للطي، يدعم سرعات شحن لا تتجاوز 15 وات، ما يعد مفاجئة لمستخدمي سامسونج المنتظرين للجهاز.

وقال في منشور ساخر "تستخدم سلسلة iPhone 13 شاحناً سريعاً بقوة 25 واط، ولا تزال سامسونج تطلق Z Flip 3 بشاحن 15 وات".

ومن المقرر الكشف عن الجهاز الجديد في 11 أغسطس/آب المقبل، فيما كشفت التقارير أن الشركة ستمد الهاتف بأفضل تقنيات تصنيف IP.

وعملت الشركة على تحسين تصميمات مجموعتها التالية من الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال جعلها أرق وأكثر إحكاما وأكثر متانة.

ويتميز كل من Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 أيضاً بحماية شاشة UTG، وهو زجاج رفيع للغاية يتميز بوجود فجوة أقل بين الجانبين عند طيهما.

يذكر أن تسريبات سابقة رجّحت أن يأتي جهاز Galaxy Z Fold 3 بالفعل بسرعات ضئيلة، لكن ربما تكون هذه التقارير غير مؤكدة بالفعل.