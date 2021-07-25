اليمن... "أنصار الله" تحرز تقدما جديدا باتجاه محافظة شبوة الغنية بالنفط

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلي "أنصار الله" سيطروا خلال معارك مع الجيش اليمني وقبليين موالين له على مواقع في جبهة ناطع شمال البيضاء، بينها "عقبة مالح" المرتفع الاستراتيجي المطل على مديرية بيحان شمال غربي محافظة شبوة الغنية بالنفط.

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وأضاف أن الموقع الاستراتيجي يمهد لـ "أنصار الله" التقدم باتجاه مديرية بيحان التي تبعد نحو 200 كم عن مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

ويعد التقدم الميداني لـ "أنصار الله" هو الثاني من نوعه خلال أيام، إذ سيطرت الجماعة، الخميس الماضي، على "عقبة القنذع" وهي سلسلة مرتفعات استراتيجية في مديرية نعمان شمال البيضاء تطل على محافظة شبوة، اثر خلال هجوم من محاور عدة على الجيش اليمني.

والخميس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها سيطرت على مناطق في مديريتي الصومعة والزاهر شرق وغرب البيضاء بمساحة إجمالية تبلغ 100 كم مربع، اثر عملية عسكرية أسمتها (النصر المبين) أوقعت 350 قتيلا و560 مصابا في صفوف قوات الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية.

وأعلن الجيش اليمني، مطلع الشهر الحالي، تحقيق قواته تقدمات ميدانية والسيطرة على مناطق واسعة في مديريتي الصومعة والزاهر بمحافظة البيضاء خلال إطلاقه عملية "النجم الثاقب" لاستعادة المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط اليمن، من قبضة "أنصار الله".