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التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة جنوبي السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر  طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، بحسب وكالة الأنباء

​وأكد التحالف: "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا أنه بذلك "اعترض ودمر ما مجموعه (٤) طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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